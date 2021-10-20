Новости 20 октября: Киев поднимает цены на транспорт, Рада рассматривает бюджет
О крипте. Котировки Bitcoin 20 октября побила исторический максимум и достигли 67 053 долларов
О транспорте. В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет за цен на энергоносители
О Facebook. Компания Facebook планирует изменить свое название ради развития метавселенной
О бюджете. Верховная Рада приняла постановление о выводов и предложений к законопроекту о бюджете-2022.
О локдауне. Власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации
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