Новости 20 октября: Киев поднимает цены на транспорт, Рада рассматривает бюджет

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О крипте. Котировки Bitcoin 20 октября побила исторический максимум и достигли 67 053 долларов

О транспорте. В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет за цен на энергоносители

О Facebook. Компания Facebook планирует изменить свое название ради развития метавселенной

О бюджете. Верховная Рада приняла постановление о выводов и предложений к законопроекту о бюджете-2022.

О локдауне. Власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации

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