У Києві зросте плата за проїзд у транспорті

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У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії.

Про це повідомляє портал Київської міської держадміністрації з посиланням на слова перший заступник голови КМДА Миколи Поворозника.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників", – розповів він.

За словами Поворозника, в умовах підвищення тарифів на енергоносії залишити чинну вартість проїзду означатиме "загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств".

Відтак місто розпочало процедуру з підвищення тарифу, наразі очікуються пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, пропозицію подадуть на обговорення громадськості.

За словами Поворозника, влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

Він зазначив, що місто "якомога довше відтерміновував момент підвищення вартості проїзду". Проте після того, як місто погодилося компенсувати різницю у тарифі на тепло для населення коштом місцевого бюджету, фінансувати "і так дотаційний громадський транспорт" стало неможливо.

Всі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

Нагадуємо:

Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.

Економічна правда



