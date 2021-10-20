Facebook планує змінити назву заради метавсесвіту – ЗМІ

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Компанія Facebook планує змінити свою назву заради розбудови метавсесвіту.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на залучене джерело у компанії.

Нова назва повинна відображати прагнення компанії будувати метасвіт, розповідають у виданні. Метавсесвіт – це умовний простір, в якому користувачі знаходяться та спілкуються віртуально.

Про те, що компанія хоче зосередитися на такому напрямкові, СЕО Facebook Марк Цукерберґ розповідав ще влітку. В інтерв’ю The Verge він зазначав, що протягом декількох років прагне змінити бачення компанії в очах людей з соцмереж на, передусім, метавсесвіт.

Очільник компанії анонсує зміну назви під час щорічної конференції 28 жовтня, розповіли виданню. Водночас допускається, що анонс може статися і раніше.

Метою змін є дистанціювання компанії від роботи суто на соціальні мережі, а також пов’язаних із ними проблем. Передусім йдеться про звинувачення на адресу Facebook щодо бездії у питаннях поляризації суспільства та сприяння ментальним проблемам.

Facebook, крім однойменної соцмережі, володіє Instagram, месенджером WhatsApp та Oculus, що якраз і працює з віртуальною реальністю.

Крім того, нещодавно стало відомо, що американський IT-концерн Facebook має намір протягом наступних п'яти років працевлаштувати 10 тисяч осіб у Європейському Союзі для створення віртуального світу.

У Facebook наразі відмовилися від коментарів.

Не чули про метасвіти? ЕП розповідала про них раніше: Метавсесвіти Fortnite, Facebook, Microsoft та BMW: коли настане віртуальне майбутнє

Нагадуємо:

Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.

Детально про звинувачення читайте у статті: Скандальні розслідування про роботу Facebook: що розповіла Сенату інсайдер "Шон" та як на це відреагував Цукерберг

Економічна правда