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Ціна Bitcoin наблизилась до історичного рекорду: причина

Середа, 20 жовтня 2021, 13:41
 
unsplash

Котирування Bitcoin 20 жовтня наблизилися до історичного максимуму та сягнули 64 453 долари.

Про це йдеться у даних Coingecko, Bloomberg.

Минулий рекорд у 64 804 доларів було встановлено 14 квітня. Після падіння, Bitcoin відновив зростання на початку жовтня.

Проте на тлі виходу першого індексного фонду (ETF) ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу, ціна активу підскочила. Цей фонд інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.

Спершу коритування зросли через переконаність трейдерів у тому, що американский регулятор погодить ф'ючерсний ETF, проте з виходом його на біржу ціни підскочили до рекордних рівнів.

ProShares Bitcoin Strategy торгуються за тікером BITO, 19 жовтня котирування зросли на 4.9% до 41,94 долара. З доходом у близько 1 млрд доларів, BITO став другим найбільшим фондом за результатом першого дня на біржі після фонду BlackRock.

Сам Bitcoin зріс на 2,7% до 64 453 доларів під час торгів 20 жовтня.

 
Котирування Bitcoin протягом року та на 20 жовтня
скріншот Coingecko

Нагадуємо:

Вартість біткоїна 15 жовтня уперше за 6 місяців досягла позначки в 59 892 доларів, наблизившись до рекордного рівня.

Економічна правда

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