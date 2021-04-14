Уряд призначив Любченка головою Податкової терміном на 5 років

Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Любченко переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державної податкової служби.

Зазначимо, що Любченко з 29 квітня 2020 року очолював Податкову, але тоді його призначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту тільки на період дії карантину.

Відповідно, перед призначенням строком на 5 років 19 квітня 2021 року його звільнили у зв'язку із закінченням строку дії контракту (на період дії карантину).

Нагадаємо:

Раніше Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади голови Державної податкової служби.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Кабмін на засіданні 29 квітня 2020 року призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Любченко призначили на посаду шляхом укладення контракту тільки на період дії карантину.

В податковій сфері Любченко – обличчя не нове. В минулому він працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а у 2009-2011 роках – заступником голови ДПА.

У 1999-2003 роках Любченко працював першим заступником голови ДПА в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рік очолював ДПА Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

Економічна правда