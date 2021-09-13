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Конкурс на голову Податкової: які кандидатури винесли на розгляд уряду

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:45
 
фото: ДПС

Комісія з питань вищого корпусу державної служби визначила трьох фіналістів конкурсу на зайняття посади голови Державної податкової служби - це в.о. голови ДПС Євген Олейніков і його заступники Наталія Рубан і Наталія Калєніченко.

Про це йдеться у протоколі засідання Комісії.

До тестування на знання законодавства та на абстрактне мислення допустили 7 кандидатів: Володимир Величко, Мар'ян Заблоцький, Дмитро Зенін, Наталія Калєніченко, Олександр Кучеренко, Євген Олейніков, Наталія Рубан.

Ці ж 7 кандидатів пройшли оцінювання на володіння іноземною мовою.

У протоколі йдеться, що під час засідання 2 вересня Комісія провела співбесіди з 6 кандидатами і склала загальний рейтинг.

Так, найбільше балів набрали:

  • перший заступник голови Державної податкової служби Наталія Рубан (11,43);
  • в.о. голови ДПС Євген Олейніков (11,23);
  • заступник голови Податкової з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталія Калєніченко (10,33);
  • нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький (10,20).

Комісія внесла на розгляд уряду три кандидатури - Рубан, Олейнікова і Калєніченко.

Нагадаємо:

Уряд оголосив конкурс 11 серпня, оскільки попереднього керівника Податкової Олексія Любченка у травні призначили першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки. В.о. голови Податкової наразі є Євген Олейніков.

Економічна правда

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Податкова

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