Новости выходных: земля для МХП, Ватерландер и Витренко спорят за ответственность
О ритейле. Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с ATБ.
О газовой ответственности. Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, компания могла закупить больше газа в его ценовых рекордов. А ответственный за это был Отто Ватерландер
На что экс-исполнительный директор НАК Нафтогаз заявил, что вопросы обеспечения бесперебойности поставок является обязанностью председателя правления.
О земле. По данным внутренней презентации, МХП Юрия Косюка хочет через работников компании выкупать сельхозземли в нынешних владельцев и снова передавать их в аренду холдингу.
О банках. С 13.12.2021 все карточки Monobank в польских злотых будут закрыты.
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