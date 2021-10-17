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Новости выходных: земля для МХП, Ватерландер и Витренко спорят за ответственность

Воскресенье, 17 октября 2021, 18:00

О ритейле. Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с ATБ. 

О газовой ответственности. Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, компания могла закупить больше газа в его ценовых рекордов. А ответственный за это был Отто Ватерландер 

На что экс-исполнительный директор НАК Нафтогаз заявил, что вопросы обеспечения бесперебойности поставок является обязанностью председателя правления. 

О земле. По данным внутренней презентации, МХП Юрия Косюка хочет через работников компании выкупать сельхозземли в нынешних владельцев и снова передавать их в аренду холдингу. 

О банках. С 13.12.2021 все карточки Monobank в польских злотых будут закрыты.

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Экономическая правда
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