Новости выходных: земля для МХП, Ватерландер и Витренко спорят за ответственность

О ритейле. Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с ATБ.

О газовой ответственности. Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, компания могла закупить больше газа в его ценовых рекордов. А ответственный за это был Отто Ватерландер

На что экс-исполнительный директор НАК Нафтогаз заявил, что вопросы обеспечения бесперебойности поставок является обязанностью председателя правления.

О земле. По данным внутренней презентации, МХП Юрия Косюка хочет через работников компании выкупать сельхозземли в нынешних владельцев и снова передавать их в аренду холдингу.

О банках. С 13.12.2021 все карточки Monobank в польских злотых будут закрыты.