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Ватерландер перевел стрелки ответственности на Витренко относительно недостаточной закупки газа

Воскресенье, 17 октября 2021, 16:13
 
ФОТО ДМИТРИЯ РЯСНОГО

Экс-исполнительный директор НАК Нафтогаз ответил на слова главы правления относительно своей ответственности за недостаточное снабжение газа, заявив, что вопросы обеспечения бесперебойности поставок является обязанностью главы правления. 

Об этом он написал в facebook. 

"Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченное на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной. В любой национальной нефтегазовой компании, имеющей такое же стратегическое значение, как и Нафтогаз, конечно, вопросы обеспечения бесперебойности поставок будет основным, если не главным, обязанностью Председателя Правления ", - говорится в его посте 

Он заявил, что Витренко был одержим внутренними расследованиями, и как говорит Ватерландер, значительная часть организации занималась расследованиями, а не сосредотачивалась на бизнесе. 

Он добавил, что газ хранился в соответствии с указаниями, а премьер-министр регулярно информировал об удовлетворительном накопления газа в хранилищах. 

"Наша команда досрочно достигла целевого объема хранения газа. Мы даже закачали в газохранилища больший объем газа собственной добычи, чем планировали и хотели отразить это в обновленном Финансовом плане. Однако, Председатель Правления не смог вовремя подать его на рассмотрение Наблюдательного совета и акционеров", - резюмировал он. 

Напоминаем: 

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что компания могла закупить больше газа в его ценовых рекордов, по его словам, отвечал за это Ватерландер.

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Экономическая правда
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