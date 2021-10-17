Ватерландер перевел стрелки ответственности на Витренко относительно недостаточной закупки газа

ФОТО ДМИТРИЯ РЯСНОГО

Экс-исполнительный директор НАК Нафтогаз ответил на слова главы правления относительно своей ответственности за недостаточное снабжение газа, заявив, что вопросы обеспечения бесперебойности поставок является обязанностью главы правления.

Об этом он написал в facebook.

"Идея о том, что за бесперебойность поставок отвечает один человек, уполномоченное на это в организации, в данном случае - это я, является смехотворной. В любой национальной нефтегазовой компании, имеющей такое же стратегическое значение, как и Нафтогаз, конечно, вопросы обеспечения бесперебойности поставок будет основным, если не главным, обязанностью Председателя Правления ", - говорится в его посте

Он заявил, что Витренко был одержим внутренними расследованиями, и как говорит Ватерландер, значительная часть организации занималась расследованиями, а не сосредотачивалась на бизнесе.

Он добавил, что газ хранился в соответствии с указаниями, а премьер-министр регулярно информировал об удовлетворительном накопления газа в хранилищах.

"Наша команда досрочно достигла целевого объема хранения газа. Мы даже закачали в газохранилища больший объем газа собственной добычи, чем планировали и хотели отразить это в обновленном Финансовом плане. Однако, Председатель Правления не смог вовремя подать его на рассмотрение Наблюдательного совета и акционеров", - резюмировал он.

Напоминаем:

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что компания могла закупить больше газа в его ценовых рекордов, по его словам, отвечал за это Ватерландер.