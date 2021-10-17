СМИ: супермаркеты Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ

Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с сетью ATБ.

Об этом пишет немецкое издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании.

Отмечается, что компания уже назначила руководителя главного офиса Lidl Украины, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше. Предполагается, что Lidl конкурировать с сетью ATБ, которая имеет более 1000 магазинов.

Напоминаем:

Lidl - это немецкая международная сеть супермаркетов. Она имеет магазины по всему миру и работает во многих странах Европейского Союза.