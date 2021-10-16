Витренко: НАК мог купить больше газа до ценовых рекордов. Виноват Ватерландер

UNSPLASH

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, компания могла закупить больше газа до его ценовых рекордов.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что финплан на 2021, разработанный предыдущим руководством компании, утвержденный предыдущим правлением и наблюдательным советом, вообще не предусматривал импорт газа.

"Газ собственной добычи Нафтогаз продавал на бирже, эти объемы шли на промышленность", - заявил Витренко, отметив, что импорт газа начался только летом и закупался по ценам, намного меньшим чем текущие месячные цены на рынке.

"За выполнение решений относительно импорта газа отвечал Отто Ватерландер. Как выяснилось, он единолично изменил утвержден правлением план, который принимался уже с моим участием как председателя правления компании, в сторону уменьшения импорта", - резюмировал он.

Напоминаем:

Оптовые цены на природный газ растут уже много месяцев подряд, также начали расти цены на электроэнергию. Последствия этой тенденции ощущаются во многих странах.

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

13 октября Европейская комиссия утвердила пакет мер в связи с исключительным ростом цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму.