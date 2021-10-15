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Нацбанк на этой неделе купил на рынке 120 миллионов долларов

Пятница, 15 октября 2021, 11:10
 
unsplash

На этой неделе (11-13 октября) Нацбанк купил на межбанке 119,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На прошлой неделе (4-8 октября) НБУ купил на межбанке 228 млн долл, не продавая валюту.

27 сентября - 1 октября регулятор выкупил на рынке 15 млн долл.

А в период с 20 по 24 сентября - 22,5 млн долл.

Всего с начала года Нацбанк купил 1,904 млрд долл, продал - 197 млн долл.

В 2020 году НБУ купил на рынке 4,93 млрд долл, продал - 3,89 млрд долл.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 октября на уровне 26,34 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 13 октября на уровне 26,35 гривни.

13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 – 26,36 гривни.

13 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда

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