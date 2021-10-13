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Курс валют на 13 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Среда, 13 октября 2021, 11:15

13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 – 26,36 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 26,33 – 26,35 гривни;

Евро – 30,42 – 30,44 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,27 – 26,45 гривни. Евро покупают по 30,25 гривни, продают по 30,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,34 – 26,41 гривни, евро - 30,34 – 30,44 гривни.

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Напоминаем:

12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 13 октября на уровне 26,35 гривни.

Экономическая правда

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