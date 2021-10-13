Курс валют на 13 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки
13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 – 26,36 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 26,33 – 26,35 гривни;
Евро – 30,42 – 30,44 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,27 – 26,45 гривни. Евро покупают по 30,25 гривни, продают по 30,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,34 – 26,41 гривни, евро - 30,34 – 30,44 гривни.
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Напоминаем:
12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 13 октября на уровне 26,35 гривни.
Экономическая правда
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