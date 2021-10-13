Курс валют: гривня стабильна

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 13 октября на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,43 грн (на 12 октября – 30,50 гривни).

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Напоминаем:

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,36 гривни.

12 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни.

Экономическая правда