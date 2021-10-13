НБУ определил курс гривни на первый рабочий день после праздников

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 18 октября на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,45 грн (на 13 октября - 30,43 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 13 октября на уровне 26,35 гривни.

13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 – 26,36 гривни.

13 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда