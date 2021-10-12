Новости 12 октября: авиационный "безвиз", долги по "зеленому" тарифу, энергетический кризис
Об "открытом небе". Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об "открытом небе".
Об энергетическом кризисе. С 1 ноября Украина планирует начать импорт электрической энергии из Республики Беларусь. Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября.
О "зеленых долгах". Кабмин предоставил "Национальной энергетической компании "Укрэнерго" госгарантию на выпуск облигаций в 22,8 млрд грн. Средства пойдут на погашение задолженности по "зеленому" тарифу.
О Doing Business. Исполнительный совет МВФ по результатам проверки действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business выразил ей доверие и в целом не нашел доказательств ее вины.
О Дельта банке. Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал новые подозрения в деле выведения средств из обанкротившегося "Дельта Банка".
Об "антиолигархическом законе". ЕС поддержал Украину за приверженность борьбе с влиянием частных интересов, в частности, принятие закона об олигархах.
О ВВП. Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.
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Зеленый тариф: какая модель может быть приемлемой для всех
Пообещав покупать "зеленую" электроэнергию по высоким ценам, государство лишь способствовало увеличению миллиардных долгов перед ее производителями. Какая бизнес-модель может удовлетворить всех? (укр)
"Открытое небо" с ЕС: что предусматривает соглашение и как изменятся цены на авиабилеты
К концу 2021 года может заработать соглашение об "открытом небе" с ЕС. Рейсов между Украиной и странами континента станет больше и возрастет конкуренция, благодаря чему подешевеют билеты. Украинские же авиакомпании могут проиграть. (укр)
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