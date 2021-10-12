Новости 12 октября: авиационный "безвиз", долги по "зеленому" тарифу, энергетический кризис

Об "открытом небе". Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об "открытом небе".

Об энергетическом кризисе. С 1 ноября Украина планирует начать импорт электрической энергии из Республики Беларусь. Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября.

О "зеленых долгах". Кабмин предоставил "Национальной энергетической компании "Укрэнерго" госгарантию на выпуск облигаций в 22,8 млрд грн. Средства пойдут на погашение задолженности по "зеленому" тарифу.

О Doing Business. Исполнительный совет МВФ по результатам проверки действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business выразил ей доверие и в целом не нашел доказательств ее вины.

О Дельта банке. Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал новые подозрения в деле выведения средств из обанкротившегося "Дельта Банка".

Об "антиолигархическом законе". ЕС поддержал Украину за приверженность борьбе с влиянием частных интересов, в частности, принятие закона об олигархах.

О ВВП. Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

Эксклюзив ЭП

Пообещав покупать "зеленую" электроэнергию по высоким ценам, государство лишь способствовало увеличению миллиардных долгов перед ее производителями. Какая бизнес-модель может удовлетворить всех? (укр)

"Открытое небо" с ЕС: что предусматривает соглашение и как изменятся цены на авиабилеты

К концу 2021 года может заработать соглашение об "открытом небе" с ЕС. Рейсов между Украиной и странами континента станет больше и возрастет конкуренция, благодаря чему подешевеют билеты. Украинские же авиакомпании могут проиграть. (укр)