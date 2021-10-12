Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник

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С 1 ноября Украина планирует начать импорт электрической энергии из Республики Беларусь.

Об этом ЭП сообщил источник в Министерстве энергетики.

Сечения линий электропередач, соединяющие обе страны, составляют 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину.

Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна неспособна из-за проваленной программы по накоплению угля.

По данным Минэнерго, в случае политического отказа Беларуси продавать электроэнергию, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.

Первыми под категорию ограничений попадут промышленные потребители: им будет предложено добровольное сокращение объемов потребления на 10-20%.

"Если добровольного сокращения не произойдет, промышленность будет ограничена принудительно", – говорит источник.

Напоминаем:

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, – прекратили работу.

Дмитрий Рясной, ЭП