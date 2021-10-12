Все разделы
Укр / Рус

Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник

Вторник, 12 октября 2021, 18:18
 
112.ua

С 1 ноября Украина планирует начать импорт электрической энергии из Республики Беларусь.

Об этом ЭП сообщил источник в Министерстве энергетики.

Сечения линий электропередач, соединяющие обе страны, составляют 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину.

Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна неспособна из-за проваленной программы по накоплению угля.

По данным Минэнерго, в случае политического отказа Беларуси продавать электроэнергию, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.

Первыми под категорию ограничений попадут промышленные потребители: им будет предложено добровольное сокращение объемов потребления на 10-20%. 

"Если добровольного сокращения не произойдет, промышленность будет ограничена принудительно", – говорит источник.

Напоминаем:

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, – прекратили работу.

Дмитрий Рясной, ЭП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия импорт Беларусь энергетика

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Дании цены на энергоносители достигли самого высокого уровня за девять лет 12 октября 2021, 11:30
Зеленый тариф: какая модель может быть приемлемой для всех 12 октября 2021, 09:00
Блэкаут в Ливане: электроэнергию вернули через сутки после отключения 11 октября 2021, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!