"Укрэнерго" через облигации получит больше 20 миллиардов на погашение "зеленых" долгов

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Кабмин предоставил ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" госгарантию на выпуск облигаций в 22,8 млрд грн - средства пойдут на погашение задолженности по "зеленому" тарифу.

Об этом говорится в постановлении №1049 от 11 октября, которое опубликовали на Правительственном портале.

Кабмин согласился с предложением Минэнерго о предоставлении в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, который привлекается НЭК "Укрэнерго" путем выпуска и размещения облигаций с целью поддержания ликвидности и устойчивости работы.

Кроме этого, правительство утвердило условия предоставления госгарантии.

Согласно утвержденным условиям, госгарантия предоставляется для полного выполнения долговых обязательств "Укрэнерго" за заимствованием, сумма которого не превышает 22,8 млрд грн.

Министра финансов уполномочили подписывать документы о предоставлении госгарантий для обеспечения выполнения "Укрэнерго" долговых обязательств по заимствованиям.

Средства по заимствованиям направят на погашение задолженности по "зеленому" тарифу по договорам, заключенных госпредприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электроэнергии.

Минэнерго, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" поручили обеспечить направление средств на погашение этой задолженности.

Напомним:

Юрий Витренко заявил, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, но параллельно ищется вариант решений, чтобы избежать накопления такой долга в будущем.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5041, который предусматривает финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска ОВГЗ на сумму 25,014 млрд грн.

Экономическая правда