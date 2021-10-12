Скандал с рейтингом Doing Business: Совет МВФ выразил доверие Георгиевой

Кристалина Георгиева фото: мвф

Исполнительный совет МВФ по результатам проверки действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business выразил ей доверие и в целом не нашел доказательств ее вины.

Об этом сообщается в официальном заявлении МВФ.

Отмечается, что исполнительный совет провел 8 заседаний по расследованию WilmerHale о нарушениях в отчете Doing Business 2018. 11 октября совет завершил рассмотрение вопроса.

В МВФ добавили, что исполнительный совет тщательно изучил вопрос, провел две обширные дискуссии с представителями WilmerHale, а также с Георгиевой.

Совет также "принял к сведению", что расследование Всемирного банка относительно возможных нарушений сотрудниками банка в деле отчета Doing Business продолжается.

"Исполнительный совет считает, что информация, представленная в ходе рассмотрения вопроса, окончательно не свидетельствует о том, что директор-распорядитель сыграла ненадлежащую роль в подготовке отчета Doing Business 2018, когда она была главой Всемирного банка", - отмечается в заявлении.

"Изучив все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свою полную уверенность в ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Правление верит в обязательства директора распорядителем поддерживать высокие стандарты управления и добродетельность в МВФ", - добавили в Фонде.

Напоминаем:

Сообщалось, что исполнительный совет МВФ проведет встречу с директором-распорядителем Кристалина Георгиевой, от ее результатов зависит, будет ли она в дальнейшем возглавлять фонд.

Руководство МВФ уже собиралось в пятницу для рассмотрения этого дела. Заседание продолжалось 5 часов, после чего было принято рассмотреть дополнительные детали.

Юристы фирмы WilmerHale ранее сделали выводы, что Георгиева во время пребывания во главе Всемирного банка в 2017 году оказывала "неоправданное давление" на его персонал, чтобы изменить данные в рейтинговом отчете Doing Business по Китаю.

Юристы утверждали, что Георгиева требовала повысить рейтинг бизнес-климата Китая в то время, как Всемирный банк искал поддержки со стороны КНР с целью значительного увеличения капитала.

Георгиева со своей стороны решительно возразила эти обвинения, а ее адвокат заявил, что расследование WilmerHale сопровождалось нарушениями. В частности, по словам адвоката, Георгиева не имела возможности ответить на обвинения.