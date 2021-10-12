Глава МВД анонсировал новые подозрения по делу "Дельта Банка"

Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал новые подозрения в деле выведения средств из обанкротившегося "Дельта Банка".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта Банка", который вместе с четырьмя топ-менеджерами этого банка только по этому эпизоду подозревается в хищении, присвоении средств и нанесении ущерба на сумму более 1 млрд гривен", - напомнил министр.

По его словам, с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллиона украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотребления собственников и менеджмента банков.

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - добавил Монастырский.

Напомним:

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экс-владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Правоохранители после проведения обысков вручили 5 подозрений топ-чиновникам обанкротившегося "Дельта Банка" - их подозревают в растрате имущества и средств банка на более 1 млрд грн.

В марте сообщалось, что бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед Ощадбанком.

Ранее суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 млн грн.

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Экономическая правда