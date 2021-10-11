Новости 11 октября: увольнение главы "Укрэксимбанка", Нобелевская премия по экономике

Об увольнении главы "Укрэксимбанка". Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

11 октября суд отправил Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

О Нобелевской премии по экономикие. Нобелевская премия по экономическим наукам 2021 года присуждена одной половиной Дэвиду Карду, а второй половиной – совместно Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу.

О подозрениях по "Дельта банку". Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Правоохранители после проведения обысков вручили 5 подозрений топ-чиновникам обанкротившегося "Дельта Банка" - их подозревают в растрате имущества и средств банка на более 1 млрд грн.

О транспортных ограничениях. На заседании Кабинета министров 11 октября ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

О газе. На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже снова выросла, ресурс в подземных хранилищах газа по состоянию на 8 октября подорожал до 40,1 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров.

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