Газ в подземных хранилищах дорожает, цена на бирже превысила 40 гривень

укртрансгаз

На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже снова выросла, ресурс в подземных хранилищах газа по состоянию на 8 октября подорожал до 40,1 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров.

Об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.

"Всего по состоянию на пятницу средние стартовые цены всех ресурсов были выше аналогичного показателя понедельника. Наибольший рост стартовой цены был зафиксирован на ресурс ПХГ, по состоянию на 8 октября средняя стартовая цена на продажу составляла 40 092 грн, что на 8% больше цены 4 октября", - говорится в сообщении.

На Украинской энергетической бирже торговали ресурсом октября, ноября и декабря. В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 8 компаний, среди них - "Нафтогаз Трейдинг", "Крафт Энерджи", "Укрэнергоэкспорт".

Самые высокие стартовые цены были зафиксированы в среду, 6 октября: 47,5 тыс. грн за ресурс октября, 46,9 тыс. грн за ресурс ноября, почти 50 тыс. грн за ресурс декабря и в 42,9 тыс. грн за ресурс в ПХГ .

На краткосрочном рынке природного газа УЭБ участники формировали заявки во всех сегментах, в ГТС и ПХГ. Всего в течение недели реализовано 164 тыс. кубометров во внутресуточном рынке в ПХГ, где последняя котировочная цена составила 44 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

На европейских хабах цена газа продемонстрировала тенденцию к росту в середине недели и до спада в конце. Самые низкие котировки наблюдались на хабе TTF: 92,77 евро/МВт-ч по состоянию на 8 октября. На других хабах спотовая цена была выше - до 100,88 евро/МВт-ч в TGE / POLPX.

Экономическая правда