Дело "Дельта банка": правоохранители провели обыски и вручили еще 4 подозрения

Правоохранители после проведения обысков вручили 5 подозрений топ-чиновникам обанкротившегося "Дельта Банка" - их подозревают в растрате имущества и средств банка на более 1 млрд грн.

Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и СБУ.

Отмечается, что подозрения вручили 5 фигурантам: бывший владелец банка (занимал должность председателя наблюдательного совета) - по данным ЭП, речь идет о Николае Лагуне; председатель совета директоров; заместитель председателя совета директоров; заместитель председателя совета директоров; директор одной из связанных финансовых компаний.

Им сообщили о подозрении по 2 статьям УК:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, добавили в Нацполиции.

"В ходе расследования установлено, что должностные лица АО "Дельта Банк" в течение 2012 - 2015 годов заключили заведомо убыточные для банка кредитные договоры. Среди них - договоры, на основании которых осуществили отчуждение денег, имущественных прав банка и залогового имущества на сумму свыше 1 млрд грн.

С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество председателя наблюдательного совета, среди которых около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также арестованы денежные средства в сумме 1 млн долларов, которые находятся на счете председателя совета директоров в одном из швейцарских банков. Принимаются меры по розыску и аресту имущества других подозреваемых", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Нацполиции напомнили, что в 2015 году Национальный банк Украины признал ПАО "Дельта банк" неплатежеспособным.

Сейчас Фонд гарантирования вкладов физических лиц уплатил вкладчикам банка около 15 млрд гривен.

Напомним:

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн. Ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

В марте сообщалось, что бывший владелец обанкротившегося Дельта банка Николай Лагун не смог отменить договор поручительства по долговым обязательствам перед Ощадбанком.

Ранее суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 млн грн.

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Экономическая правда