Главный юрист Нафтогаза закончил работу в компании

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Директор по юридическим вопросам в НАК Нафтогаз Ярослав Теклюк закончил работу в компании.

Об этом он написал в facebook.

"Это были невероятные семь с половиной лет. Семь с половиной лет невероятных усилий и невероятных результатов, драйва, сложных и смелых решений и побед ", - написал он. И поблагодарил Нафтогаза за опыт.

Однако неизвестно, почему он покидает компанию и покидает ли он ее по своему собственному решению, или из-за увольнения.

Напоминаем:

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения, из них Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

Три независимые члены Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании покидают свои должности.

В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства был переизбран в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенш как представителя государства. На эту должность вскоре назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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