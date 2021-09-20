Правление и наблюдательный совет "Нафтогаза" остались без иностранцев

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Три независимые члены Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании покидают свои должности.

Об этом ЭП сообщили собеседники в компании.

Речь идет о членах Наблюдательного совета Лескуа Бруно Жан Гастона, Людо Ван дер Хейдене и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан, которые объявили о своем намерении уйти еще 7 сентября.

Согласно закону, независимые члены Наблюдательного совета должны были продолжить выполнять свои обязанности еще две недели - до 21 сентября. Таким образом, срок действия их полномочий истекает во вторник.

Кроме того, по данным ЭП, в понедельник Наблюдательный совет принял решение удовлетворить заявления об увольнении двух членов правления - Отто Ватерландера и Петера Стефануса ван Дрила.

Петер ван Дрил отвечал за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз".

Также в его обязанности входило управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

Отто Ватерландер отвечал за трансформационные проекты группы: внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

Он также руководил и принимал участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы, повышение эффективности бизнеса и ценности для акционеров.

Напоминаем:

В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства был переизбран в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенш как представителя государства. На эту должность вскоре назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Николай Топалов, ЭП



