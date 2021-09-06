Новости 6 сентября: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина

олег тоцький

О метро. Генеральный подрядчик работ по продлению киевской Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь просит перенести окончания срока действия договора с КП "Киевский метрополитен" с ноября 2021 года на май 2023 года

О карантине. Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Об олигархах. Народные депутаты подали 1257 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

О ценах. В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, на сахар - на 75%.

Об угле. Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими – на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

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Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть

Столицей руководят девелоперы. Киевский городской совет принимает решение в пользу застройщиков и проваливает те, в которых последние не заинтересованы. Кто и для чего дергает за ниточки избранных киевлянами депутатов?