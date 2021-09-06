Метро на Виноградар не встигають побудувати раніше 2023 року

Олег Тоцький

Генеральний підрядник робіт із продовження київської Сирецько-Печерської лінії метрополітену на житловий масив Виноградар просить перенести закінчення строку дії договору з КП "Київський метрополітен" з листопада 2021 року на травень 2023 року.

Про це йдеться у матеріалах Господарського суду м. Києва.

Так, компанія "Київметробуд" позивається до замовника робіт "Київського метрополітену" щодо внесення змін у строки будівництва.

"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться у тексті ухвали.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року.

Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

Таким чином, для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти щонайменше 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

14 червня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.

Нагадуємо:

Раніше ЕП повідомляла, що "Київметробуд" будує продовження Сирецької-Печерської лінії метрополітену із затримкою графіку.

Аби встигнути відкрити бодай одну станцію метро у обіцяні строки, генпідрядник повинен збільшити швидкість робіт удвічі.

Детальніше читайте за посиланням: Вісім років без нових станцій. Коли ж відкриють метро на Виноградар?

Економічна правда