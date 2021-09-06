До антиолігархічного законопроєкту Зеленського подали 1257 правок: що пропонують

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Народні депутати подали 1 257 правок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, "відверто спамових поправок майже немає".

"Очевидних лідерів по правках теж немає. Всі подавали плюс мінус нормальну кількість правок в рамка пристойності. Є правки дуже змістовні. На 10-12 сторінок тексту. Найбільша - на 18 сторінок від потужного авторського колективу", - написав нардеп.

Серед ключових змін, які пропонують нардепи: пропонується змінити орган, який буде ухвалювати рішення щодо визначення фізособи олігархом і значно деталізувати цю процедуру.

Нардепи запропонували наступні варіанти:

Кабміном за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

Спеціально створеною Комісією при НАЗК;

Комісією із 7 осіб, де більшість представники міжнародних організацій.

"Велика кількість правок стосується визначення НАЗК як головного органу по визнанню олігархом і, як наслідок, надання НАЗК права здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів", - додав Железняк.

Крім цього, за його словами, нардепи у правках хочуть зобов'язати олігархів звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ.

"Багато правок про уточнення/додавання критеріїв, за якими можуть когось визначити як олігарха. Розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента і так далі.

Багато пропозицій, якими додаються додаткові заборони для олігархів. Наприклад, пропонують заборонити їм займати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування", - додав нардеп.

На його думку, є досить небезпечні з точки зору цензури правки - пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха.

"Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань.

Така інформація (на думку депутатів) повинна відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію або пропаганду органів держави-агресора і їх окремих дій, не можуть виправдовувати або визнавати правомірною окупацію території України", - пише Железняк.

Нагадаємо:

1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Закон про те, щоб чітко визначити, хто в Україні олігарх, а хто ні, і скласти список з таких людей. Крім того, він зобов'язує олігархів подавати декларації про доходи і накладає на них низку обмежень.

Народні депутати подали 1 230 поправок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

Економічна правда