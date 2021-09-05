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Новости выходных: отопительный сезон, сборы на Костел

Воскресенье, 5 сентября 2021, 18:00

Об отоплении. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения составит 7,4 гривны. 

Об облигациях. Укравтодор заплатил за покупку валюты в Укрэксимбанку 230 тыс долларов для присвоения рейтинга при выпуске облигаций. 

О МВФ. Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце. 

О больничных. Правительство готовит законопроект по оптимизации функций Фонда социального страхования - фонда, который осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности. 

О Костеле. Более 20 миллионов за сутки собрал бизнес на восстановление костела святого Николая после пожара.

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Экономическая правда
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