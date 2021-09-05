Новости выходных: отопительный сезон, сборы на Костел
Об отоплении. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения составит 7,4 гривны.
Об облигациях. Укравтодор заплатил за покупку валюты в Укрэксимбанку 230 тыс долларов для присвоения рейтинга при выпуске облигаций.
О МВФ. Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.
О больничных. Правительство готовит законопроект по оптимизации функций Фонда социального страхования - фонда, который осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности.
О Костеле. Более 20 миллионов за сутки собрал бизнес на восстановление костела святого Николая после пожара.
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