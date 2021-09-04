Правительство планирует изменить подход к выплате больничных

Правительство готовит законопроект по оптимизации функций Фонда социального страхования - фонда, который осуществляет выплаты по временной нетрудоспособности (больничные).

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления со ссылкой на соответствующий законопроект.

Основная цель законопроекта - увеличение (с 2023) срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем. Сегодня он оплачивает первые 5 дней больничного своего сотрудника, а затем больничный оплачивает государство.

"В 1 полугодии 2021 средняя продолжительность больничного листа составляла 9,6 дней. То есть работодатели оплачивали отсутствие работника по временной нетрудоспособности в течение 5 первых дней, государство - в среднем еще 4,6 дней", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает увеличить срок оплаты больничных работодателем до 7 дней. Ожидается, что это будет мотивировать их улучшать условия труда своих работников, чтобы уменьшить уровень заболеваемости или травмирования среди них - и как следствие, уменьшить уровень возможной нетрудоспособности и собственных расходов на выплату больничных.

По словам аналитиков, это также это поможет уменьшить расходы бюджета Фонда соцстрахования. По итогам января-июля 2021 потребность в расходах Фонда по больничным листам выросла на 65,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 9 миллионов гривен.

Кроме того, законопроект предлагает обеспечить доступ к сервисам Фонда через веб портал "Дия", и сократить количество документов, которые подаются для назначения страховых выплат в результате несчастного случая, с 21 до 1.