Отопительный сезон: Витренко назвал цену газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения

ФОТО С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения составит 7,4 гривны.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Также он прокомментировал покупка газа для бюджетных организаций, заявив, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд таких учреждений, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны, - отметил он.

"Далее тарифы будут устанавливать местные органы власти которые имеют то полномочия, люди получают газ напрямую не через теплокоммунэнерго они будут платить примерно 7,99 в большинстве регионов.

Отметим, что помимо самой цены газ, также существует плата за распределение(доставку) газа.

Напоминаем:

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн / куб. м.