На восстановление Костела уже "скинулись" на более 20 миллионов

ФОТО: НИКОЛАЙ ЮРЛОВ

Более 20 миллионов за сутки собрал бизнес на восстановление Костела святого Николая после пожара.

Об этом предприниматели сообщают на своих facebook страницах.

Так собственник Rozetka Владислав Чечеткин написал, что говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы повреждений, но пока точных оценок нет.

Его компания выделит 1 млн гривен на эти работы. Позже к нему присоединились Philipp Grushko и SD Capital, Monobank, Альфа-Банк и Приватбанк с аналогичной суммой.

Также к сбору подключились своим миллионом Ajax Systems, SAGA Development, Новая почта, Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, ПУМБ, ENSO, Автострада, Епицентр К, Blackshield Capital, UDP девелоперская компания, Smile Development, Бизнес центры Форум и Вездеходы Шерп.

А также Айбокс Банк с 1,7 миллионов.

Напоминаем:

В Киеве горел Костел Святого Николая в Печерском районе. Пожар ликвидировали.