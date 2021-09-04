Новый транш от МВФ планируют обсудить в сентябре

IMF/FLICKR

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина будет обсуждать во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

об этом он заявил в эфире телеканала "Дом", передает Укринформ.

"Наш парламент планирует проголосовать два достаточно важных законопроекты, один из которых усиливает независимость Национального банка, что так необходимо для страны, где политические дискуссии время зашкаливают. Второй закон, который должен быть проголосован в Верховной Раде, касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры", - заявил Устенко в контексте обязательств Украины.

Он подчеркнул, что вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров, кроме этого ожидается макрофинансовая помощь от ЄС в размере 600 млн долл до 14 сентября.

Напоминаем:

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

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