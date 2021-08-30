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Шмыгаль хочет частично направить средства от МВФ на социальные выплаты

Понедельник, 30 августа 2021, 10:50
 
правительственный портал

Полученная на этой неделе от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 миллиарда долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии.

Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", - отметил Шмыгаль.

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Экономическая правда

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правительство Шмыгаль МВФ пенсии зарплаты

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