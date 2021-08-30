Шмыгаль хочет частично направить средства от МВФ на социальные выплаты
Полученная на этой неделе от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 миллиарда долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии.
Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", - отметил Шмыгаль.
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Экономическая правда
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