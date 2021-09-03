Новости 3 сентября: 5 шагов повышения пенсий и рекордный урожай зерновых
Об авто. Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине
О пенсиях. В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.
Об агро. В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, является рекордным количеством в независимой Украине
О резервах. Международные резервы Украины после выплаты 1,3 млрд долл по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать 30 млрд долл.
О газе. Украина и Польша имеют ряд возможностей использования газотранспортных систем обеих стран, которые могут повлиять на монопольное положение "Газпрома" на рынке Европы, в частности - Восточной
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