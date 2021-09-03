У Мінсоцполітики пропонують 5 етапів підвищення пенсій у 2022 році

фото: нбу

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зокрема, Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки:

підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

"Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою урядового законопроєкту № 4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах", - додали у відомстві.

"На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до ініційованої президентом програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо:

Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам, сказав Шмигаль.

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Економічна правда