Україна та Польща можуть похитнути монополію "Газпрому" у Європі – Оператор ГТС

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Україна та Польща мають низку можливостей використання газотранспортних систем обох країн, які можуть вплинути на монопольне становище "Газпрому" на ринку Європи, зокрема – Східної.

Про це в заявив гендиректор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, повідомляє пресслужба ОГТС.

Однією з таких можливостей є зберігання газу з LNG-терміналу на березі Балтійського моря (м. Свіноуйсьце) в українських ПСГ. Це може допомогти Польщі балансувати їхню енергосистему під час пікових навантажень, кажуть в ОГТСУ.

Також, додав Макогон, Польща крім LNG-терміналу будує ще й так звану "Балтійську трубу". Вона з’єднує Польщу з родовищами газу в Північному морі.

"Крім того, вже збудований інтерконектор з Балтійськими країнами і можна отримувати газ з LNG-терміналу у Клайпеді (Литва). Також збудований інтерконектор зі Словаччиною. Тому є велика кількість різних варіантів співпраці між нашими країнами", – зазначив Макогон.

Для того, аби технічно можна було постачати газ з півночі Польщі на південь до кордону з Україною, наразі потрібно зробити реконструкцію компресорної станції та добудувати невеликий газогін у Польщі.

Макогон розповів, що можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару та інших країн сприятиме встановленню справжньої ринкової ціни на газ в Європі.

"Це вже довів досвід Балтійських країн. Коли вони побудували свій LNG-термінал у Клайпеді, "Газпром" був змушений значно зменшити ціну на газ", – пояснив він.

За словами голови ГТС, проєкт такої співпраці між Польщею та Україною не потребує великих коштів, а лише політичної волі обох країн. "І така на сьогодні існує", – резюмував він.

Нагадуємо:

Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що у разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде суттєво оптимізовувати, внаслідок чого Європа залежатиме на 80% від газогонів російського Газпрому.

Ціни на газ постійно зростають з березня 2021 року, але влітку набрали темпів. Це пов’язано, зокрема, з низьким рівнем наповненості європейських підземних сховищ газу. Внаслідок ремонтів на газогонах російського Газпрому, ЄС недоотримав близько 2 млрд кубометрів газу. Попри це, російський монополіст відмовився нарощувати транзит через Україну.

Як раніше пояснював Макогон, щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, Газпром спустошує свої ПСГ у Європі. Відтак дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін.

Економічна правда