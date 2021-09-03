Трильйони зайвих фотографій щороку: як позбутись "цифрового сміття". Інструкція

Щотижня кожен п'ятий власник смартфону робить близько 100 фотографій. Як знаходити й видаляти непотрібні фото?

За розрахунками американської дослідницько-консалтингової компанії Keypoint Intelligence у 2021 році людство зробить 1,44 трильйони фотографій. При цьому 90% з них будуть створені камерами смартфонів.

І це дуже скромні розрахунки. Очікування компанії Google показують удвічі більші цифри. За їхніми даними, торік лише на сервіс Google Photos користувачі щотижня завантажували 28 мільярдів нових фотографій та відео.

Наприкінці 2020 року на сервісі Google Photos зберігалося понад 4 трильйони світлин.

Як показують опитування, щотижня кожен п'ятий власник смартфону робить близько 100 фотографій. Тож не дивно, що всього за кілька місяців пам'ять мобільних телефонів заповнюється гігабайтами контенту. Це безпрецедентно багато, а надто у порівнянні з періодом розквіту плівкової технології зберігання фото та відео.

Захопленню людей фотографуванням навіть дали пояснення вчені. За їхніми спостереженнями, з розвитком технологій основна роль знімків змінилася від фіксування особливих подій та сімейного життя до способу спілкування з однолітками, формування власної ідентичності та зміцнення соціальних зв'язків.

Хай там як, а більшість фото і відео, які створюють люди, це не що інше як "цифрове сміття". І воно створює проблеми не лише своєму власнику.

"Цифрове сміття" шкодить і екології. Попит на цифрові накопичувачі (HDD, SSD та MicroSD) постійно зростає, а це стимулює виробництво таких пристроїв, що в сукупності зі збільшенням споживання електроенергії "хмарними" сервісами провокує зростання вуглецевого сліду.

Скільки цифрових знімків зробило людство, яку кількість фото знімають власники популярних Instagram-сторінок, аби опублікувати лише найкращу, та за якими правилами знаходити й видаляти непотрібні фотографії з власного архіву?

Трильйони фото щороку

Через карантин у 2020 році кількість зроблених у всьому світі фотографій впала на 18%, повідомила американська консалтингова фірма Rise Above Research, яка проводить дослідження ринку індустрії цифрових зображень.

Втім, навіть з урахуванням такого спаду, кількість зроблених протягом року цифрових знімків вражає. За оцінками Rise Above Research, мова йде про 1,12 трильйона зображень.

Якби не пандемія COVID-19 і пов'язані з нею карантинні обмеження люди фотографувалися б частіше. Прогноз дослідницько-консалтингової компанії Keypoint Intelligence, зроблений на початку минулого року, передбачав, що у 2020 році людство зробить 1,44 трильйона знімків.

Як людям вдається робити стільки фотографій? Відповідь на це запитання дають дані дослідницьких компаній Gartner та все тієї ж Keypoint Intelligence.

Перша підрахувала продажі мобільних телефонів. За даними Gartner, лише у 2019-2020 роках по всьому світу продали більше 2,88 млрд нових смартфонів. Це при тому, що, за даними Організації Об'єднаних Націй, на планеті Земля торік мешкало близько 7,8 млрд осіб.

Цілком логічно, що, коли зростає кількість власників гаджетів, збільшується і кількість знімків, зроблених на смартфони. За даними Keypoint Intelligence, 90% всіх фотографій припало саме на ці технічні пристрої.

А ось частки знімків зроблених з використанням цифрових фотоапаратів та планшетів за останні три роки поступово і стабільно скорочуються.

Враховуючи тенденції ринку цифрових зображень дослідники Keypoint Intelligence підрахували навіть те, скільки знімків зберігає людство на власних пристроях. Згідно з їхніми даними, у 2020 році ця цифра становила 7,4 трильйона фото, а у 2022 році це вже будуть 9,3 трильйона.

Ще у 2015 році ізраїльський стартап Magisto, який розробляє додаток для редагування відеофайлів, проаналізував особисті медіазвички 66 тисяч користувачів пристроїв на iOS та Android у всьому світі. Виявилось, що середньостатистичний користувач робить 150 нових фотографій на місяць, або приблизно 5 знімків щодня.

В середньостатистичного користувача смартфону зберігається 630 фотографій.

Примітно, що користувачі iOS роблять на 65% більше фотографій, ніж їхні колеги на Android. У перших це 182 знімків на місяць, а в других – 111 зображень за той же період. До того ж власник iOS пристрою зберігає у 2,3 рази більше фотографій, ніж користувач Android-смартфону.

Поміж цікавих фактів є також і те, що жінки роблять у середньому на 47% більше знімків, ніж чоловіки. Найбільші любителі фотографій – це жінки, які користуються iPhone у віці до 25 років. Щомісяця вони роблять в середньому 250 знімків.

Фотожиття Instagram - блогерів – 1 вдале фото на 200 невдалих

У 2018 році американське інтернет-видання "The Huffington Post" на прикладі чотирьох Insta-блогерів показало, скільки потрібно зробити фотографій, аби обрати одну – ту саму, яка і стає публікацією.

Наприклад, Insta-блогерка Courtney Halverson (288 тисяч підписників) заради публікації одного фото зробила 200 знімків.

Зроблені Courtney Halverson знімки huffpost.com

Обраний знімок instagram.com

Інша Insta-блогерка Coury Combs (96 тисяч підписників) заради одного знімку зробила понад 50 фото.

Фотографії Coury Combs huffpost.com

Insta-блогерка Steffy Degreff (400 тисяч підписників) зробила понад 20 фотографій задля публікації лише однієї.

Фотографії Steffy Degreff huffpost.com

Чому потрібно видалити більшість фотографій

Кожна людина, яка робить фотознімки і зберігає їх на тих чи інших пристроях, може навести чимало причин чому варто зберегти всі зображення.

"Однак будьте чесними з самими собою – більшість причин постійного "складування" кожної фотографії, яка виходить з нашої камери, – це лише маленька біла брехня, яку ми любимо говорити собі.

Наприклад: "Зберігання дешеве, тому насправді легше все зберігати". "Мені подобаються всі 299 фотографій, де моя дитина задмухує свічки на свій День народження". "Я швидко відредагую частину фото, а решту виправлю пізніше". "Мені зараз не подобаються ці фотографії, але вони можуть мені сподобатися за кілька років". "Мені потрібно 1000 фотографій, щоб розповісти історію".

Брехня, в кожному реченні," – зазначає відомий канадський фотограф JP Danko.

Існує щонайменше три причини, чому потрібно видалити зайві фото.

По-перше, зберігати зайві фотографії – дорого. Той, хто справді боїться втратити всі без винятку знімки, зобов'язаний дотримуватися загальноприйнятого правила резервного копіювання.

"Правило 3-2-1" говорить, що для забезпечення надійного зберігання даних, необхідно мати щонайменше: три резервні копії, які повинні бути збережені в двох різних фізичних форматах зберігання (наприклад, HDD, DVD, або в роздрукованому вигляді), причому одна з копій має зберігатися якомога далі (на іншій вулиці, в іншому місті, країні) від двох інших копій.

Зрозуміло, що дотримуватися цього правила недешево.

По-друге, крім зайвих витрат, дотримання "правила 3-2-1" для збереження зайвих фото це ще і складно.

А по-третє, управління великою кількістю зображень займає багато часу, і чим більше знімків зберігатиметься, тим більше потрібно часу на керування архівом.

За яким принципом видаляти зайві фото

Чіткі критерії, за якими варто видаляти непотрібні фотографії, кожна людина повинна встановлювати власноруч. Тому описані нижче критерії носять не обов'язковий, а рекомендований характер. Їх потрібно застосовувати зважено і не використовувати, приміром, суто для зменшення розміру архіву сімейних фотографій.

Встановити критерії достатньо просто: потрібно взяти ручку, папір і вирішити, що для вас важливо у фотографіях, які ви хочете зберегти. Потім на папері слід написати власні правила видалення непотрібних фото, щоб не доводилося знову і знову повертатися до одних і тих самих питань.

В ці правила можна одразу включити загальноприйняті критерії: ✔ Розмиті, недостатньо різкі, занадто темні або "пересвітлені" фотографії. ✔ Серії знімків з 3-5-10-15 майже однакових фотографій. ✔ Дублікати та ескізи. Дублікати – це точні копії фотографій, які іноді створюють програми перегляду медіафайлів в результаті випадкового натискання на смартфоні кількох інструментів в програмі перегляду. Так само ескізи – це зменшені версії фотографій, які іноді автоматично генерують, наприклад, ті ж програми перегляду медіафайлів чи месенджери. ✔ Неприємні фотографії. Погане освітлення, занадто близько розташований об'єктив камери, поганий настрій на знімку, невдалий кут зйомки – часто дуже багато факторів випадково впливають на фотогенічність людини в той чи інший момент. Потрібно подумати, а чи дійсно ви прагнете, щоб вас запам'ятали таким, як на фото?

Фотограф JP Danko пропонує спробувати скористатися його правилом "80/20". Тобто просто видалити 80% зображень, а 20% залишити.

Протягом року він разом з дружиною різними камерами та смартфонами роблять близько 10 тисяч знімків. Багато з них вони видаляють ще на пристроях. А інші фото канадець імпортує до програми Adobe Photoshop Lightroom. В ній JP Danko передивляється фото і безжально видаляє непотрібні таким чином, щоб його фотоархів за один рік зберігав не більше 1200 зображень, або 100 за місяць.

"Каталог із близько 1000 зображень на рік є керованим, простим у навігації та все ще має більш ніж достатньо окремих фотографій, щоб відстежувати наше сімейне життя, не перевантажуючи (ні з точки зору часових, ні з точки зору грошових витрат. – ЕП)", – каже JP Danko.