Міжнародні резерви України продовжують перевищувати 30 мільярдів доларів – НБУ

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Міжнародні резерви України після виплати 1,3 млрд дол за єврооблігаціями 1 вересня продовжують перевищувати 30 млрд дол.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на організованому інвестгрупою ICU 7-му Українському фінансовому форумі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - сказав він.

За словами Ніколайчука, банківська система України готова до кредитування, а ні коопоратівний сектор, ні населення не є закредитованими, на відміну від багатьох інших країн.

Він вважає, що це може бути хорошим імпульсом для зростання в разі реалізації цього фактора.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів 1 вересня 2021 року погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 мільярди доларів.

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,95 млрд дол в еквіваленті станом на 1 серпня, протягом липня вони зросли на 2,1% передусім через дорозміщення урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанку.

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 28,4 млрд дол (в еквіваленті) - у червні вони зросли на 2%.