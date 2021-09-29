Криптовалюты не попадают под "амнистию" – Налоговая

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Несмотря на грядущую легализацию виртуальных валют в Украине криптовалюта пока не попадает под налоговую амнистию.

Об этом заявил Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам одноразового добровольного декларирования активов физлиц Государственной налоговой службы в ходе круглого стола, организованного ЭП.

Ранее ГНС разъяснила, что криптовалюта не подпадает под действие налоговой амнистии. Однако 8 сентября Верховная Рада поддержала закон, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

В то же время он вступает в действие лишь с момента вступления в силу изменений в Налоговый кодекс в части криптовалют.

Воинов пояснил, что сейчас ко второму чтению подготовлен законопроект по легализации криптовалюта на территории Украины (вероятно, речь идет об изменениях в Налоговый кодекс – ЭП).

"Но пока в понимании одноразовой декларации признаются только электронные деньги, которые признаются средством платежа на территории Украины, то есть эмитированные украинскими банками", – рассказал он.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напомним

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия – добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

Ранее председатель налогового комитета Данил Гетманцев ответил на наиболее критические "вопросы без ответов", которые ЭП накануне ставила к процессу налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября.

Дана Гордийчук, ЭП