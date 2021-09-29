Податкова амністія: за 3 тижні до бюджету сплатили 1,6 мільйона

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За 3 тижні вересня у рамках податкової амністії задекларовано 33 млн грн і сплачено до бюджето 1,6 млн грн.

Про це під час круглого столу: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого ЕП, розповів голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Щодо точки відліку в історії податкової амністії. Її треба шукати не в промові радника прзидента Олега Устенка, а в програмі президента. Там йшлося і про 5%, і ми, власне кажучи, реалізуємо програму, ми нічого не робимо якогось такого нового.

Чому зараз? Тому що з 2022 року у нас включається повним ходом антиофшорний закон, який ми прийняли у січні 2020 року. Тобто для великого і надвеликого бізнесу, тих, хто ховає статки за кордоном, прийшли ті часи, коли держава буде знати про ці статки і зможе задати питання, а звідки ці гроші", - скаазв Гетманцев.

"Друге питання, передбачене законом, це доручення Кабміну і Мінфіну, який розробляє законопроєкт про непрямі методи податкового контролю - це також можливість для Податкової задати питання, звідки в тебе ці гроші на якісь великі покупки.

Безперечно, мова йде не про молоко і хліб, а йдеться про автомобілі, квартири, нерухомість, корпоративні права, про все те, що є в реєстрах", - додав він.

За його словами, цей закон буде слідувати за податковою амністією.

Гетманцев також повідомив, що за 3 тижні вересня майже 33 млн грн задекларовано і сплачено до бюджету 1,6 млн грн.

"Безперечно, це невелика сума, але ми тільки починаємо цей рух і розуміємо, що люди дивляться, роблять оцінки. Вчора була у нас нарада - прозвучало про десятки тисяч дзвінків громадян, тобто ажіотаж є великий", - додав нардеп.

За його словами, система зручна, також супроводжують тих людей, які "виявили бажання першими амністуватися".

"Це дуже зручно. Ви звертаєтесь до банку, банк відкриває рахунок, видає довідку, що ви поклали гроші на спецрахунок. Після цього ви заповнєте в електронному вигляді декларацію, додаєте цю довідку і відправляєте декларацію до Податкової.

Сплачуєте 5%. Це все, що вам треба зробити. Декларація є свідченням того, що ви амністовані на цю суму", - пояснив Гетманцев.

За його словами, якщо активи інші, ніж гроші, вони просто заповнюються в декларації, і ніхто не перевіряє оцінку активів, які є в Україні.

"Ну і за кордоном - це 7% перше півріччя, 9% - друге, там треба документи - це може бути або оцінка, або договір про придбання цього активу, тобто якимось чином ви повинні довести, що вартіст активу є саме такою. Якщо ви переводите гроші з-за кордону в Україну, то діє 5%", - додав він.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

У рамках "податкової амністії" вже подано понад 30 мільйонів гривень активів на декларування, платежів з них отримано на 1,5 млн грн.

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Олексій Павлиш, ЕП