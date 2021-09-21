Податкова амністія: Гетманцев відповів на головні "питання без відповідей" 

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Голова податкового комітету Данило Гетманцев відповів на найбільш критичні "питання без відповідей", які ЕП напередодні ставила до процесу податкової амністії, що стартувала 1 вересня.

Про це йшлося в етері "Мокрик по живому" на hromadske.

Фінмоніторинг: як довести банку, що кошти мають легальне походження, якщо вони весь час перебували у "тіні"?

"Це нонсенс. Ви розумієте, що якщо б людина могла б довести походження цих коштів, то їй не потрібна була б ця амністія. Алогічно вимагати від людини взагалі якісь документи на ці гроші, і для банків, до речі, це складно зрозуміти", – заявив Гетманцев.

Він зазначив, що з банками наразі проводять тренінги з цього приводу. Фактично банк робить висновок про походження цих коштів із заяви клієнта. У ній декларант зазначає, що активи не отримані від тероризму, злочинної діяльності.

Та, наприклад, продовжив голова комітету, якщо особа декларує мільярд доларів і стверджує, що це зарплата за 10 років, у банку виникнуть додаткові питання, бо це неспівставні суми.

"Я не хочу говорити, що відкриття рахунку під податкову амністію виводиться з-під фінмоніторингу. Бо ще чого доброго нас у чорний список FATF віднесуть", – підсумував він.

Якщо особа, яка все життя отримувала зарплату у конверті, вирішить скористатися амністією, то чи покарають за виплату таких зарплат її роботодавця?

"Ніхто не вимагає від людини зазначити, від кого вона отримала ці кошти. Вимагається вказати лише "від бізнесу", "від заробітної плати" "іншого доходу" якогось. Код ЄДРПОУ не вимагається вказувати", – пояснив Гетманцев.

Подача декларації не звільняє платника податків від перевірок податкової за ті періоди, яких податкова амністія не стосується. Як довести державі, що активи, які амністуються, стосуються якогось конкретного року?

За словами Гетманцева, нічого доводити не потрібно. Він нагадав, що мета податкової амністії у тому, аби отримати від держави документ про легальність походження своїх коштів. Щодо цих коштів особа звільняється від будь-якої відповідальності за порушення законодавства.

"Якщо у мене є інші гроші, які є "чорними", і вони не охоплюються цією сумою у 400 тис грн, і я їх буду в майбутньому використовувати, то можуть бути питання щодо походження цих коштів. Податкова амністія – це про те, аби до використання цієї суми не було жодних питань у майбутньому", – резюмував він.

Для активів в Україні платник податків не зобов’язаний додавати документи, що підтверджують їхню вартість. Де гарантії, що оцінки податківців співпадуть з оцінками декларанта?

Гетманцев пояснив, що податкова не може робити переоцінку.

"Ви задекларуєте квартиру на 10 тис грн – отримаєте документ на 10 тисяч. Якщо задекларуєте на 1 млрд грн – ми також не можемо переоцінку зробити. Переоцінка не передбачається для Податкової у цьому випадку", – зазначив він.

Гетманцев визнав ризик того, що людина може задекларувати значно більшу за реальну вартість майна, аби вивести з-під стандартного оподаткування більшу суму коштів.

"Але в цьому випадку ми нічого не можемо вдіяти. Якщо актив за кордоном, то там треба документ, який підтверджує його вартість, хоч у якійсь спосіб, а якщо ми говоримо про Україну, то жодного підтвердження оцінки ми не вимагаємо", – пояснив він.

Більше про "податкову амністію" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває. Її передбачається провести у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Економічна правда