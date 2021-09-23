Рассмотрение "налогового" законопроекта перенесли на 24 сентября

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Налоговый законопроект №5600, нормы которого должны сильно ударить по бизнесу Рината Ахметова и других "олигархов", сняли с рассмотрения Верховной Рады 23 сентября - фракции обсуждают законопроект "о деолигархизации".

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии Интерфакс-Украина в кулуарах ВР.

По словам Железняка, среди фракций сейчас идет дискуссия по законопроекту о "деолигархизации", чтобы каждая фракция могла поднять свои правки.

"В 11:15 последний раунд переговоров. Я надеюсь, что после него мы выйдем с пониманием того, каким будет пленарный день", - рассказал он журналистам.

Обновлено: Нардепы решили перенести рассмотрение 5600 на пятницу, 24 сентября - об этом заявил заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук во время заседания ВР. Объявлен перерыв до 12:30.

Напоминаем:

Бизнес заявляет, что против рассмотрения законопроекта №5600 относительно сбалансирования бюджетных поступлений, который еще называют "антиахметовским", по сокращенной процедуре.

Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной неделизаконопроекты о деолигархизации и повышении ряда налогов, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект закона 5600.

Министерство финансов допускает в проекте бюджета 2022 года потенциальные поступления в более 30 млрд грн от "антиахметовского" законопроекта №5600, который сейчас готовят ко второму чтению – без них не профинансируют авиастроение и строительство больниц.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Этот документ разработало правительство, там ожидали 60 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

Более подробно о том, какие налоговые нормы законопроекта должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и другим олигархам ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Подробнее об этих налоговых изменения читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Экономическая правда