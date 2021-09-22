Госаудитслужба проведет проверку в "Нафтогазе"

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Кабинет Министров на заседании 22 сентября принял распоряжение о проведении проверки Государственной аудиторской службой в "Нафтогазе" и предприятий группы за 2017-2021 годы.

Об этом известно из заседания правительства.

Так, распоряжением КМУ поручил Нафтогаза создать "надлежащие условия для проведения Госаудитслужбой мероприятий государственного финансового контроля". В частности, речь идет о допуске должностных лиц на предприятия, которые будут проверяться, предоставлять необходимые документы и тому подобное.

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Напоминаем:

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что корректность финансовых результатов НАК, отраженных в отчетности за 1 квартал 2021 года, вызывает сомнения - может идти речь об убытках в 105 млрд грн.

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда