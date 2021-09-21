Миссия МВФ начала работу в Украине

5 канал

Миссия Международного валютного фонда начала работу в рамках первого пересмотра программы с Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого просмотра программы, которая поддерживается МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оценочная миссия фонда будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

Напомним:

В МВФ подтвердили, что виртуальная миссия Фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позже в этом месяце, но не уточнили конкретные даты.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября, скорее всего, это будет онлайн-миссия. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Экономическая правда