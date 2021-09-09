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Глава НБУ назвал возможную сумму второго транша от МВФ

Четверг, 9 сентября 2021, 14:42
 
фото: нбу

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Об этом Шевченко рассказал в ответ на вопрос журналиста ЭП во время брифинга 9 сентября.

Шевченко отметил, что регулятор надеется на миссию МВФ уже в сентябре. Среди вопросов, которые помогают на пути приближения к соглашению на уровне персонала и отношениям с МВФ в целом, он назвал изменения в закон о НБУ. Его, в частности, парламент поддержал в первом чтении 9 сентября.

"По плану второй транш должен составлять 500 млн специальных прав заимствования (СПЗ), это около 700 млн долларов. Но учитывая пропуск нескольких траншей сумма может быть больше", - заявил глава НБУ.

Он добавил, что более детально можно будет говорить после дискуссий с фондом в сентябре.

Напоминаем:

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

Экономическая правда

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МВФ НБУ

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