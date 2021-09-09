Глава НБУ назвал возможную сумму второго транша от МВФ
Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.
Об этом Шевченко рассказал в ответ на вопрос журналиста ЭП во время брифинга 9 сентября.
Шевченко отметил, что регулятор надеется на миссию МВФ уже в сентябре. Среди вопросов, которые помогают на пути приближения к соглашению на уровне персонала и отношениям с МВФ в целом, он назвал изменения в закон о НБУ. Его, в частности, парламент поддержал в первом чтении 9 сентября.
"По плану второй транш должен составлять 500 млн специальных прав заимствования (СПЗ), это около 700 млн долларов. Но учитывая пропуск нескольких траншей сумма может быть больше", - заявил глава НБУ.
Он добавил, что более детально можно будет говорить после дискуссий с фондом в сентябре.
Напоминаем:
Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.
Экономическая правда
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