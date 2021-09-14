Шмыгаль заявил, что миссия МВФ начнет работать 18 сентября. В фонде не комментируют

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября, скорее всего, это будет онлайн-миссия. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"18 числа (сентября - ред.) gодтверждено, что в Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн-миссией, поскольку растет количество заболеваемости COVID - соответственно, по нормам МВФ при росте количества больных на COVID они осуществляют только ондайн-мисии", - сказал премьер.

По его словам, эта миссия будет завершающей в "подготовке и выдаче следующего транша".

"Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, которые были установлены в меморандуме с МВФ, Украиной выполнены. Поэтому мы ожидаем положительного завершения этой миссии и ожидаем, что ориентировочно в декабре, конец ноября - начало декабря - это дата, когда возможен транш МВФ", - добавил глава правительства.

Он пояснил, что после миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания "борда" МВФ и после этого сразу идет транш.

"Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной, поскольку нами выполнены все бенчмарковые показатели. У нас абсолютно плодотворное сотрудничество с МВФ. Сегодня барьеров в том, чтобы завершить положительно миссию и получить транш, мы не видим", - заверил он.

Транш должен быть в размере 750 млн долл, добавил Шмыгаль.

ЭП обратилась в представительство МВФ в Украине для того, чтобы там подтвердили или опровергли заявление Шмыгаля. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

Напомним:

Украина ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе, заявили в Минфине.

Ранее заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

Экономическая правда