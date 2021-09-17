В МВФ рассказали, на чем сосредоточится миссия в Украине

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Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

Об этом заявил в четверг на брифинге в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что МВФ настроен в дальнейшем работать с украинскими властями по выполнению договоренностей, определенных текущей программе stand-by, для проведения осмотра и выделения следующего транша.

"Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения и т.д.", - отметил представитель Фонда.

Он также заметил, что не может назвать каких-то сроков выделения следующего транша для Украины или говорить о возможном продолжении программы.

"Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно ведутся", - добавил Райс.

Напомним:

В МВФ подтвердили, что виртуальная миссия Фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позже в этом месяце, но не уточнили конкретные даты.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября, скорее всего, это будет онлайн-миссия. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.