Новости 20 сентября: иностранцы уходят из руководства "Нафтогаза", ВВП

О "Нафтогазе". Три независимые члены Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и два члена правления компании покидают свои должности.

О ВВП. Реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2021 года в годовом измерении увеличился на 5,7%, в то же время на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения.

О зерне в Госрезерве. Запасы зерна в Госрезерве находятся сейчас на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования.

О карантине. Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.

Об ОПЗ. Одесский припортовый завод приостанавливает свою работу.

Эксклюзив ЭП:

Экономика в (без) опасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Бесконечный переход: что не так с запуском Бюро экономической безопасности и чем это грозит бизнесу. (укр)