ВВП Украины увеличился на 5,7% во втором квартале – Госстат
Реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2021 года в годовом измерении увеличился на 5,7%, в то время на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Так, во II квартале против I квартала с учетом сезонного фактора ВВП уменьшился на 0,7%. В прошлом году во втором квартале ВВП Украины сократился на 11,2% в период наиболее жестких карантинных ограничений.
Номинальный ВВП составил 1,17 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека - 28,19 тысячи грн (+ 6,4% в годовом измерении).
Больше всего среди отраслей возросло Временное размещение и организация питания (+ 35%) и Финансовая и страховая деятельность (+ 17,8%). Сократились заметнее всего объемы производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-10,6%) и государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (-4,7%).
Напоминаем:
По расчетам Министерства экономики ВВП Украины за семь месяцев 2021 года увеличился на 2,1% против падения на 6,1% в 2020 году.
По предварительной оценке Госкомстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.
Экономическая правда
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