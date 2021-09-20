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ВВП Украины увеличился на 5,7% во втором квартале – Госстат

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:54
 

Реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2021 года в годовом измерении увеличился на 5,7%, в то время на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Так, во II квартале против I квартала с учетом сезонного фактора ВВП уменьшился на 0,7%. В прошлом году во втором квартале ВВП Украины сократился на 11,2% в период наиболее жестких карантинных ограничений.

Номинальный ВВП составил 1,17 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека - 28,19 тысячи грн (+ 6,4% в годовом измерении).

Больше всего среди отраслей возросло Временное размещение и организация питания (+ 35%) и Финансовая и страховая деятельность (+ 17,8%). Сократились заметнее всего объемы производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-10,6%) и государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (-4,7%).

Напоминаем:

По расчетам Министерства экономики ВВП Украины за семь месяцев 2021 года увеличился на 2,1% против падения на 6,1% в 2020 году.

По предварительной оценке Госкомстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Экономическая правда

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ВВП экономика

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