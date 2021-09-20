Одесский припортовый завод приостановил работу

Интерфакс-Украина

Одесский припортовый завод приостанавливает свою работу.

Об этом заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

"Одесский припортовый завод останавливается. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно... Сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы", – написал Щуриков.

Среди причин произошедшего он назвал "умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца".

При этом основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого взлетела в последнее время до рекордного уровня.

Напоминаем:

В июле ОПЗ выбрал победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE Ltd.

Компания имеет уставный капитал в 10 тыс долларов и специализируется на фрахтовании судов, барж и катеров с экипажем.

ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

"Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт.

Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.

Экономическая правда